Scuola, Azzolina: ''Niente 6 politico per lo studente con gravi carenze''

Resta la possibilità ''di non ammettere all'anno successivo studenti con un quadro carente fin dall'inizio'', non ci sarà ''il 6 politico''.

"Le condizioni sanitarie ad oggi non consentono di terminare l'anno scolastico in presenza". Così la ministra dell'Istruzione Azzolina, che ribadisce: "Esame di maturità il 17 giugno".

Per gli esami di terza media, "dopo gli appelli ricevuti, concederemo tutto il tempo che serve". Era previsto che si svolgessero entro l'8 giugno. Resta la possibilità "di non ammettere all'anno successivo studenti con un quadro carente fin dall'inizio", non ci sarà "il 6 politico". Rassicura i presidi: "A settembre non ricadrà tutto su di voi".

