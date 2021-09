scuola

Scuola, Bertolaso: ''Quarantena quando in classe c'è un solo infetto. Misura che va rivista''

''Si facciano tamponi anziché metterli tutti in quarantena'', ha detto Guido Bertolaso.

Pubblicata il: 23/09/2021 - 09:39:54

“La quarantena con Dad a tappeto per un solo positivo in classe è una misura che va rivista e corretta. I ragazzi devono andare a scuola. Si facciano tamponi anziché metterli tutti in quarantena, sempre in regioni dove la situazione è migliore: purtroppo oggi l'Italia da questo punto di vista non è tutta uguale”. Lo dice in un’intervista al 'Corriere della Sera' Guido Bertolaso.

Fonte: Adnkronos

