Scuola, Bianchi: ''La Dad non è il male assoluto, Ma abbiamo scelto di privilegiare le attività in presenza''

''Introdurre l'opportunità per i vaccinati di restare a scuola e non per i non vaccinati non è assolutamente un tentativo di discriminazione da parte del governo'', ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.

"Noi abbiamo l'81,3% degli alunni in presenza, il 92% dei docenti e il 93,5% del personale Ata" ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso della conferenza stampa seguita al consiglio dei ministri. "Ad oggi tra gli alunni i positivi e in quarantena il 23,3% nella fascia dell'infanzia (0-6), 22,5% nella scuola primaria che sono o positivi o in Dad e nella scuola secondaria il 15,8% dei ragazzi in Dad o Ddi", ha aggiunto.

La formazione a distanza non è il male assoluto, "nei momenti di difficoltà ha permesso di mantenere il collegamento continuo con i nostri studenti E per molti studenti è stata una grande risorsa e lo sarà anche in futuro in quelle situazioni in cui sarà necessario. Non stiamo demonizzando uno strumento che è stato fondamentale in questi due anni difficilissimi. Ma l'opzione che abbiamo scelto è quella di privilegiare le attività in presenza. Dando anche il messaggio forte che il vero elemento di sicurezza è la vaccinazione. Questo è stato il segno che ha guidato tutta la nostra azione".

"Introdurre l'opportunità per i vaccinati di restare a scuola e non per i non vaccinati non è assolutamente un tentativo di discriminazione da parte del governo. E' invece una indicazione di marcia per il riconoscimento di quelle famiglie che hanno fatto questa scelta. C'è la necessità di accelerare la disponibilità di dare a tutti i bimbi questa opportunità e ne ho già parlato con il commissario Figliuolo".

"Nel concetto stesso dei vaccinati - ha ricordato Bianchi - ci sono anche i guariti. E questo fa aumentare di molto il numero. I guariti sono immunizzati". In Consiglio dei ministri "c'è stata una discussione straordinariamente responsabile da parte di tutti. Non vi è stato né scontro né polemica, vi è stata una precisazione da parte dei colleghi della Lega che è stata registrata con la massima attenzione e responsabilità ". "Questo per oggi - conclude - rispetto al futuro io non posso rispondere ma credo che il clima sempre aperto e straordinariamente disponibile ad un confronto sia alla base del nostro lavoro".

