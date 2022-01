Scuola

Scuola, con progetto ''RiGenerazione Scuola'' stanziati 102 milioni di fondi PON

Grazie a questi progetti si potranno realizzare anche in Sicilia laboratori green in linea con il processo di transizione ecologica.

“Grazie al lavoro della nostra Sottosegretaria Barbara Floridia, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Grazie a questi progetti potremo realizzare anche in Sicilia laboratori green in linea con il processo di transizione ecologica fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle”. Lo dichiara la deputata palermitana Roberta Alaimo.



“Il bando - scrive Alaimo su Facebook - prevede due azioni: la prima, rivolta alle scuole del primo ciclo, cui vengono assegnati 45 milioni di euro per la realizzazione di orti e giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili; la seconda, riservata agli istituti del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per le scuole a indirizzo agrario, per la realizzazione di laboratori all’avanguardia per le annesse aziende agrarie, al fine di reingegnerizzare il sistema produttivo e di garantirne la piena sostenibilità ambientale e dei processi”.



Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente sul portale online del sito dedicato al PON "Per la scuola" http://www.istruzione.it/pon/ a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 Gennaio 2022 alle ore 12.00 del giorno 31 Gennaio 2022.

