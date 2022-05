mascherine a scuola

Scuola, Costa: ''Obiettivo ricominciare il nuovo anno scolastico senza mascherine''

''Ritengo che ci siano le condizioni per togliere le mascherine durante le attivitą didattiche, ma il governo ha sensibilitą diverse'', dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

27/05/2022

"L'obiettivo che non possiamo fallire è quello di ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza mascherina". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Rainews24. Oggi, ha sottolineato Costa, "fortunatamente i contagi scendono perchè siamo di fronte ad una popolazione che per il 92% è vaccinata. Contestualmente c'è anche l'allentamento delle misure restrittive, ma questo è stato possibile grazie al piano di vaccinazione e alla responsabilità dei cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale".

Quanto alla scuola, ha detto, "ritengo che ci siano le condizioni per togliere le mascherine durante le attività didattiche, ma il governo ha sensibilità diverse. Questa non credo sia una scelta prettamente scientifica ma è più una interpretazione politica. Ha prevalso questa linea di tenere le mascherine ma ormai siamo agli sgoccioli dell'anno scolastico e l'obiettivo che non possiamo permetterci di fallire è ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza le mascherine".

Fonte: Ansa

