scuola

Scuola, Cts: ''Assolutamente necessaria la didattica in presenza, uso mascherine in classe''

Il Cts ritiene che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato e fa una forte raccomandazione alla politica affinché ogni sforzo sia fatto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2021 - 15:31:53 Letto 444 volte

Il Cts, rispondendo ad alcuni quesiti posti dal ministero dell'Istruzione, ritiene "assolutamente necessario" dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico che partirà a settembre non solo per la formazione, ma anche per lo sviluppo psicologico dei ragazzi. Ma perché sia sicuro il ritorno a scuola sottolinea l'importanza di proseguire con la campagna di vaccinazione e di mantenere l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi.

Il Cts ritiene che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato e fa una forte raccomandazione alla politica affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un'elevata copertura vaccinale di docenti e non docenti, sia promuovendo delle campagne informative, sia individuando delle misure, anche legislative, appropriate, per garantire la più elevata soglia di persone vaccinate, in particolare in quelle Regioni nelle quali ci sono livelli inferiori di dosi somministrate rispetto ad altre Regioni.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!