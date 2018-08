esami di riparazione

Scuola: da domani esami di riparazione, 37mila studenti tornano sui banchi in anticipo

Quest'anno la campanella suonerà in anticipo, così anche gli esami verranno svolti prima del solito. E con l'arrivo del nuovo anno scolastico, una novità: controlli straordinari anti-droga negli istituti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/08/2018 - 15:46:59 Letto 393 volte

La campanella della scuola suonerà in anticipo per quasi 37mila studenti siciliani che da domani saranno alle prese con gli esami di riparazione. Il dato, anche se in calo rispetto all’anno precedente, rappresenta sempre quasi un quinto dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i primi quattro anni dei licei, degli istituti tecnici e dei professionali dell’Isola.

Gli esami di riparazione, che ogni scuola organizza secondo modalità diverse (solo scritto, solo orale o scritto e orale) si svolgeranno tra la fine di agosto e i primissimi giorni di settembre. E quest’anno, in Sicilia, molte scuole hanno anticipato il loro svolgimento a causa del calendario scolastico che ha posto il suono della prima campanella al 12 settembre.

L’inizio del prossimo anno scolastico sarà salutato da una novità. Ci sarà un piano straordinario contro la droga nelle scuole: l'ha messo a punto il Viminale per le principali città italiane, 15 in tutto. In Sicilia le città interessate sono Palermo, Catania, e Messina. Avranno a disposizione un fondo complessivo da 2,5 milioni per incrementare i controlli, assumere agenti della polizia locale a tempo determinato, coprire i costi degli straordinari o installare impianti di videosorveglianza. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega, con un pizzico di polemica dopo gli ultimi eventi della nave Diciotti:

Io continuo, orgoglioso, il mio lavoro. Sperando di poterlo fare senza essere indagato, ho finanziato per la prima volta l'iniziativa 'Scuole sicure', che prevederà controlli straordinari anti-droga in numerose città per bloccare gli spacciatori di morte (spesso immigrati irregolari) davanti alle scuole italiane, alla riapertura di settembre.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!