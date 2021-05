Scuola

Scuola, da oggi circa il 90% degli studenti in classe

Sui banchi almeno 7,7 milioni di alunni, tutto dipende per gli istituti superiori dalla capienza delle aule e dall’eventuale utilizzo anche di spazi esterni.

Con la sola Valle d'Aosta in zona rossa e con gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le attività in presenza dal 70% al 100% dei loro studenti, inizia da oggi l'ultimo mese di scuola. In base alla capienza delle scuole e al "colore" della regione, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini sarà compreso in una "forbice" tra 7,7 e 8,5 milioni.

In particolare, da oggi, il numero degli alunni in classe potrebbe oscillare complessivamente - secondo le stime di Tuttoscuola - tra 7.667.374 e 8.505.440, cioè tra il 90% e quasi il 100% dell'intera popolazione scolastica delle scuole statali e paritarie. La variabilità riguarda solamente le superiori e dipenderà dalle capienze delle aule e dall'eventuale utilizzo anche di spazi esterni favorito dalla stagione primaverile di questo scorcio conclusivo dell'anno scolastico.

Fonte: Ansa

