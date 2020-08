Coronavirus

Scuola, da oggi test su operatori ma mancano kit

Avvio 'in salita' per il test agli operatori della scuola da parte del medico di famiglia.

Avvio 'in salita' per il test agli operatori della scuola da parte del medico di famiglia, previsti da oggi e fino al 7 settembre. "Noi siamo pronti, ma ci sono delle difficoltà 'di partenza' che non dipendono dai medici. Purtroppo in diverse regioni ci segnalano che i kit non sono ancora disponibili", spiega all'Adnkronos Salute Domenico Crisarà, vice segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) secondo il quale si tratta di un 'intoppo' "comprensibile in questa situazione di emergenza, useremo dunque questi primi giorni per prendere appuntamenti: speriamo tutto si risolva nelle prossime ore", aggiunge Crisarà che invita, però, a migliorare la macchina organizzativa.

