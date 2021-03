scuola

Scuola, Draghi: ''In zona rossa aperte fino alla prima media''

''Riapertura della scuola fino alla prima media in zona rossa'', così il premier Mario Draghi

"Riapertura della scuola fino alla prima media in zona rossa". Così il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine della cabina di regia con i ministri sul prossimo decreto Covid. "Confermo la decisione di riaprire fino alla prima media, il ministro Bianchi sta lavorando affinché la riapertura avvenga in modo ordinato. In alcuni casi sarà possibile effettuare test, ma è un'esagerazione parlare di azioni estensiva. Le ultime decisioni - spiega Draghi - hanno portato ad una diminuzione del tasso di crescita dei contagi: la volontà della cabina di regia prevedeva di sfruttare un eventuale spazio per la scuola. Evidenze scientifiche mostrano che la scuola, fino alla prima media, sia fonte di contagio molto limitata. Le scuole sono punto di contagio limitato solo in presenza di tutte le altre restrizioni: se queste venissero abolite, i contagi aumenterebbero anche per le attività parascolastiche e periscolastiche", dice.

