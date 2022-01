scuola

Scuola, Figliuolo: ''Più test e tracciamento''

''E' emersa la chiara necessità di disporre ulteriori strategie operative finalizzate a massimizzare le attività di tracciamento e testing dei contatti in ambito scolastico'', ha detto il commissario Francesco Paolo Figliuolo.

Pubblicata il: 09/01/2022

"E' emersa la chiara necessità di disporre ulteriori strategie operative finalizzate a massimizzare le attività di tracciamento e testing dei contatti in ambito scolastico". Lo scrive in un documento ricevuto dai presidi e firmato dal commissario Francesco Paolo Figliuolo. Che parla del "maggior coinvolgimento attivo delle risorse sanitarie già presenti sul territorio come i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale a supporto delle attività dei dipartimenti di Igiene e Sanità pubblica delle Asl. L'impiego di queste risorse potrà contribuire a preservare quanto più possibile le attività didattiche in presenza".

In caso di positività al Covid in classe, la famiglia dell'alunno che frequenta medie e superiori, dopo essere stata informata del contatto, "provvede a contattare immediatamente il pediatra o il medico di base che ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per effettuare il test gratuito presso una farmacia o altra struttura coinvolta nel protocollo d'intesa. Se lo studente frequenta ordini di scuola differenti, si reca, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti specificamente individuati dall'Asl di riferimento, ovvero presso il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale", si spiega.

Fonte: Adnkronos

