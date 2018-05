Precariato scolastico

Scuola, Flc Cgil Sicilia accoglie con favore mozione M5S su mobilità e stabilizzazione dei posti di sostegno

Se inseriti in organico di diritto, i 7.000 posti in organico di deroga potrebbero permettere il rientro in Sicilia dei docenti di ruolo al nord e la stabilizzazione di precari specializzati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2018 - 15:31:46 Letto 364 volte

La recente scelta del MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di non aumentare il numero dei posti in organico di diritto degli insegnanti di sostegno, in corrispondenza dell’aumento del numero degli studenti diversamente abili, era stata accolta con perplessità e delusione dall'ambiente della scuola siciliana.

Il motivo di tanta amarezza è la mancata conversione in organico di diritto dei 7.000 posti in organico in deroga annunciati dall’Ufficio scolastico regionale dell'Isola che, se trasformati, consentirebbero ai 3.000 docenti immessi in ruolo al nord Italia di rientrare nella propria terra, ai precari specializzati di essere stabilizzati, e ai precari non specializzati di ottenere un incarico annuale.

"Apprezziamo l’iniziativa del deputato regionale del M5S, Salvatore Siragusa, che ha raccolto il nostro monito e le nostre proposte sulla condizione in cui versano migliaia di studenti diversamente abili e di docenti siciliani". Lo dice Graziamaria Pistorino, segretaria generale della Flc Cgil Sicilia, commentando la notizia della mozione presentata dal M5S all’Ars sul tema della mobilità e della stabilizzazione dei posti di sostegno in Sicilia.

“All’Ars ci aspettiamo – conclude Pistorino – che le forze politiche insieme al governo regionale, che già attraverso l’assessore Lagalla ha dimostrato il proprio interesse sulla questione, possano fare fronte comune e sottoporre la questione al Miur e al governo nazionale”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!