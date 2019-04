Autonomia differenziata

Scuola, Giunta aderisce ad appello contro l'Autonomia differenziata

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando annunciando l'adesione della Giunta comunale all'Appello dei sindacati scuola e del mondo dell'associazionismo contro la regionalizzazione del sistema di istruzione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2019 - 16:14:18 Letto 366 volte

"L'Autonomia differenziata per le scuole rischia di assestare un colpo mortale per l'istruzione in Sicilia e nel Meridione. Regionalizzare la scuola e l’intero settore della formazione rischia di subordinare gli investimenti e la qualità del sistema alla ricchezza del territorio. In un territorio caratterizzato da risorse regionali e statali sempre più esigue, questa differenziazione non sarà sostenibile se lo Stato non rivedrà i criteri di base per la qualità minima da garantire in tutte le Regioni."

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando annunciando l'adesione della Giunta comunale all’Appello dei sindacati scuola e del mondo dell’associazionismo contro la regionalizzazione del sistema di istruzione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!