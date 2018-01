sciopero

Scuola, in programma sciopero dei docenti lunedì 8 gennaio

Lunedì 8 gennaio, giorno in cui si ritorna in classe dopo le festività natalizie, è in programma uno sciopero dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2018 - 18:02:26 Letto 351 volte

Lunedì 8 gennaio, giorno in cui si ritorna in classe dopo le festività natalizie, è in programma uno sciopero dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia. Il motivo dello sciopero è la sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali che non potranno più accedere alle graduatorie che davano diritto a una cattedra.

"Questa sentenza - ha spiegato il leader dei Cobas, Piero Bernocchi - pone drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro hanno avuto nomine annuali dalle Gae (graduatorie a esaurimento), in diversi sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un'interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza fascia".



"Esigiamo che il Miur e il governo pongano immediato rimedio a questa vergogna che - ha dichiarato Bernocchi - potrebbe portare a un licenziamento di massa di 5300 lavoratori, oltre che a negare la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato ad altri 60mila".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!