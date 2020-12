Covid-19

Scuola, in Sicilia contagi ancora in calo: 0,22% gli alunni positivi nell'infanzia

Sono sempre meno i casi positivi fra gli alunni in Sicilia.

23/12/2020

Dall'ultima rilevazione dell'ufficio scolastico regionale emerge nell'ultima settimana su 429.251 alunni di 543 scuole (93% del primo ciclo) i positivi al Covid-19 sono 957, pari allo 0,22% mentre una settimana fa l'indice era dello 0,28%.

L'incidenza più bassa è nella scuola dell'infanzia: 80 su 93.785 (0,09%), 23 in meno di sette giorni fa (-22%). Nella primaria i positivi sono 459 su 197.998 (0,23%), 122 in meno (-21%), mentre nella scuola di primo grado 418 su 137.468, 150 in meno (-26%) di una settimana fa.

Migliora anche il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi e pari a 1,15. "In particolare - spiega l'ufficio scolastico regionale - più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato".

"Inoltre, il confronto dei dati della prima settimana di rilevazione, 19 novembre, con quelli attuali evidenzia una netta diminuzione degli alunni positivi - prosegue l'ufficio scolastico - Si riscontra un decremento pari a 125 alunni positivi in meno per l'infanzia (-61%), 455 per la primaria (-50%) e 504 per il I grado (-55%)."

Fonte: Ansa

