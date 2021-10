scuola

Scuola, niente quarantena con un alunno positivo al Covid-19

Isolamento per tutta la classe, invece, se il virus colpisce un bambino da 0 a 6 anni.

Niente quarentena per gli studenti di una classe in cui c'è un caso positivo di Covid, ma sorveglianza con i test. Isolamento per tutta la classe, invece, se il virus colpisce un bambino da 0 a 6 anni.

E' la bozza con le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico" dell'Istituto Superiore di Sanità, dei ministeri della Salute e dell'Istruzione e delle Regioni, 7 pagine aggiornate al 7 ottrobre. Nella bozza, anticipata da Repubblica, si parla di adottare una strategia di "sorveglianza con testing": i contatti del contagiato potranno rientrare in classe se negativi.

Il nuovo documento in elaborazione non convince la Cisl: "Rischio violazione privacy"

"Il testo che abbiamo letto sulla nuova gestione delle quarantene nelle scuole, se confermato, introduce degli elementi di violazione della privacy da parte del dirigente o degli addetti al controllo negli istituti perché richiede una rilevazione del setting: non si può agire violando la privacy in merito alla vaccinazione". A dirlo è la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi.

"Possibile che le Asl con la loro competenza non siano in condizione di tracciare le situazioni senza coinvolgere gli addetti alla sicurezza nelle scuole o il dirigente scolastico?", si chiede.

