Scuola, no assistenza disabili. Sinistra Comune: ''Gli alunni evono essere tutelati''

Le dichiarazioni delle consigliere comunali di Sinistra Comune Barbara Evola e Katia Orlando:

"Alla luce dei disservizi che si registrano ciclicamente all'inizio dell'anno scolastico penalizzando alunni, famiglie e lavoratori, è indipensabile procedere ad una revisione della normativa, in particolare per l'assistenza ai disabili. La Regione deve farsi carico della necessità del riordino dell'assetto normativo generale, prendendo spunto da altri modelli, come quello integrato, rodato con successo in Toscana. E' evidente che l'organizzazione attuale, basata su una sconsiderata proliferazione di cooperative , crea disparità di trattamento e nega diritti. Le famiglie non devono interessarsi dei bandi di gara e delle procedure burocratiche, sono inciampi che non possono compromettere la continuità dei servizi cui ogni cittadino ha diritto.

E' grave quello che si verifica in questi giorni nelle scuole palermitane, soprattutto a carico degli alunni disabili. Di fronte a questo risultato si deve aprire una interlocuzione con l' Anci e mettere mano alla materia a livello regionale, dando maggiore attenzione al diritto dello studente".