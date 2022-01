scuola

Scuola, oggi il rientro in ordine sparso: In Sicilia si riparte il 13 gennaio

Regioni in ordine sparso sulla riapertura delle scuole. Si torna sui banchi ma resta lo spettro della Dad. In Sicilia si riparte il 13 gennaio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2022 - 09:22:34 Letto 398 volte

Regioni in ordine sparso sulla riapertura delle scuole. Si torna sui banchi ma resta lo spettro della Dad. In Sicilia si riparte il 13 gennaio.



Una sorta di primo giorno di scuola ma denso di incognite e preoccupazioni tanto che lo stesso ministro Patrizio Bianchi ammette che c'è la possibilità di assenze tra i prof. Lo spettro della didattica a distanza resta sullo sfondo ma per molti studenti potrebbe presto diventare realtà. Per alcuni amministratori locali, sindacati e presidi quella di domani (lunedì 10 gennaio) rischia di diventare una "falsa partenza" anche se nel fronte del "no riapertura", soprattutto tra i governatori, sembra palesarsi qualche crepa.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Sky TG24, ha dichiarato di ritenere legittima la decisione della Sicilia di tenere le scuole chiuse per tre giorni ancora in attesa di un nuovo esame della situazione della pandemia nell’Isola.

Il ministro ha affermato che rispetto alla Campania la situazione è diversa: “Il calendario scolastico dipende dalle regioni. Si deve andare a scuola 205 giorni all’anno. In Sicilia era stato programmato tenendo fuori 4 giorni da poter spendere quando si riteneva e questo ha fatto”.

"E' importante il ritorno a scuola. Le scuole sono luoghi sicuri, con le mascherine, con il distanziamento, ed è importantissimo dal punto di vista sociale, anche di equità sociale", ha affermato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo aggiungendo: "E' importante il tracciamento, il testing, noi ci siamo già attivati prima di Natale".

Oggi (lunedì 10 gennaio) entrano in vigore, infatti, le nuove regole sula quarantena e con esso alcune novità sostanziali che riguardano anche il Green pass. Alle medie e superiori, secondo quanto precisa il Miur, toccherà all'alunno con il Pass verde dimostrare di avere i requisiti per la presenza in aula durante il regime di autosorveglianza. Questo comporta che gli istituti potranno prendere visione dello stato vaccinale degli studenti senza che questo comporti una violazione della privacy. Inoltre sono previsti tamponi gratuiti, previa prescrizione medica, per gli studenti in autosorveglianza. Dalla comunità scientifica, apparsa pessimista sulle riaperture, arrivano, infine, dei distinguo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!