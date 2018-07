lavori nelle scuole

Scuola, Orlando e gli assessori Arcuri e Marano in visita al cantiere dell'asilo ''Drago''

L'asilo nido in via Aurelio Drago è oggetto di lavori di ristrutturazione interna. In corso anche il rifacimento delle coperture dei nidi ''Pantera Rosa'' e ''Grillo Parlante''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2018 - 11:34:45 Letto 390 volte

Questa mattina il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, insieme agli assessori alla Riqualificazione e alla Scuola, Emilio Arcuri e Giovanna Marano, ha visitato il cantiere dell’asilo nido “Drago”.

L’asilo di via Aurelio Drago è oggetto di lavori di ristrutturazione interna che prevedono l’adeguamento complessivo dell’edificio; lavori che ne miglioreranno l'efficienza sia per i posti offerti all’utenza, sia in termini di qualità. L’intervento è finalizzato alla manutenzione di tutti gli impianti (elettrico, idrico-antincendio e termico), oltre che all’ottimizzazione energetica, in particolare con la sostituzione degli infissi esterni; previsti anche interventi legati agli aspetti distributivi e di carattere igienico sanitari.

Finanziati con fondi dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle Politiche sociali, i lavori sono iniziati lo scorso 27 giugno e saranno ultimati entro febbraio 2019. Gli importi degli interventi sono di 79.969 e 79.942 euro. Sono inoltre in corso i lavori di rifacimento delle coperture dei nidi "Pantera Rosa" e "Grillo Parlante".

“Continua - hanno dichiarato Orlando e Arcuri - l’impegno per migliorare lo stato degli asili nido della città per potenziarne la sicurezza e l’accessibilità, garantendo così il miglioramento degli standard, il contenimento energetico e l’adeguamento normativo, punto cardine e azione fondante dell’azione dell’Amministrazione cittadina per le quali sono già state investite ingenti risorse dal 2014 ad oggi". L'assessora Marano sottolinea che "l'attenzione alla prima infanzia e ai servizi educativi per i bambini di età compresa fra zero e tre anni, al loro comfort e alla loro sicurezza, cosi come all'approccio pedagogico più attento ed innovativo, sono le premesse per la qualità sempre alta dei nostri nidi".

