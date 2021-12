Dad

Scuola, Presidi: ''10mila classi in Dad su 400mila''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2021 - 10:50:04 Letto 378 volte

"In questo momento ci sono circa 10mila classi in Dad in tutta Italia. Il totale delle classi nel nostro Paese è 400mila, quindi 10mila è sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c'è paragone". Lo ha spiegato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, sottolineando che la situazione è incomparabile anche "rispetto ad un anno fa".

