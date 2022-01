scuola

Scuola, proposta delle Regioni per semplificare le regole: ''Solo sintomatici a casa''

''Semplificare il sistema, che deve funzionare in modo semplice: i sintomatici stanno a casa, tutti gli altri continuano con la loro vita, specie se vaccinati'', ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2022 - 15:13:55 Letto 424 volte

Superare il sistema dei colori e semplificare le regole per la scuola. E' quanto chiedono le Regioni al governo. “Abbiamo chiesto modifiche per quanto riguarda le scuole nell’ottica di semplificare il sistema, che deve funzionare in modo semplice: i sintomatici stanno a casa, tutti gli altri continuano con la loro vita, specie se vaccinati”, ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con gli altri presidenti di Regione a Roma.

“Oggi abbiamo ribadito che il sistema del conteggio dei malati Covid, che tiene conto anche di coloro che risultano positivi ma ricoverati per altre patologie, come il sistema dei colori delle regioni quello del sistema del tracciamento sono tutte cose che appartengono al passato: non sono più coerenti con la situazione della pandemia oggi e pertanto vanno modificate e vanno modificate in fretta”.

Fonte: Adnkronos

