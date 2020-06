Scuola

Scuola, saluto in presenza delle scuole comunali a bambini e famiglie

Il saluto in presenza delle scuole comunali a bambini e famiglie si sta concretizzando in decine di incontri questa settimana e la prossima, nei parchi e nelle aree verdi della città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/06/2020 - 16:19:49 Letto 330 volte

Un anno scolastico complicato è trascorso e per concluderne il percorso è giusto ritrovarsi insieme. Questo il senso del saluto "in presenza" da parte di insegnanti ed educatori delle scuole comunali alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie. Un saluto, le cui linee guida sono state concordate nei lavori delle ultime riunioni del "coordinamento pedagogico" dell'Assessorato alla Scuola, e che si sta concretizzando in decine di incontri questa settimana e la prossima, nei parchi e nelle aree verdi della città.

"Un incontro carico di emozioni - sottolinea l'assessora Marano - e carico di sentimenti per educatrici degli asili nido ed insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali che dopo mesi di distanziamento approdano alla conclusione "simbolica" dell'anno scolastico."

Gli incontri avvengono e avverranno nel rispetto del distanziamento fisico e nell'uso dei dispositivi di sicurezza previsti dai decreti governativi in materia di prevenzione di Covid-19.

"Dopo mesi di cura educativa dei legami a distanza - prosegue Marano - si realizza un momento conclusivo attraverso il saluto all'aria aperta, negli spazi di verde pubblico della nostra città a conferma della qualità educativa dei servizi comunali per la prima infanzia e della loro presenza nella vita della città".

Dal Sindaco Leoluca Orlando, viene un "apprezzamento per l'impegno e la dedizione espresse, in questi mesi difficili da tutto il personale e dal personale educativo e per le esperienze realizzate in questa dimensione complessa di distanziamento. Assicurare adesso un momento di conclusione o cambio di ciclo scolastico in presenza e con un saluto "dal vivo", rappresenta una inequivocabile scelta di cura per ricercare la continuità educativa, come diritto alla crescita di bambine e bambini che hanno vissuto numerose settimane di isolamento."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!