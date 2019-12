Scuola, stabilizzati 45 precari ex Lsu di Palermo

ex Lsu

M5S esulta: ''Messo fine a ingiustizia subita per anni da lavoratori scuola''.

"È stato finalmente approvato in aula il provvedimento che permetterà ai 45 lavoratori ex LSU-scuola della Provincia di Palermo, che anni fa avevano superato una procedura selettiva, di entrare nei ruoli del Ministero dell'Istruzione. I lavoratori erano rimasti fuori dal piano di stabilizzazione previsto dalla legge 205/2017 e da quel momento il Movimento 5 Stelle, con il grande contributo delle parlamentari Vittoria Casa alla Camera e Loredana Russo al Senato, si è battuto per porre fine a una vera e propria ingiustizia". Lo afferma in una nota la parlamentare cinquestelle Roberta Alaimo.

