Scuola, torna la Dad anche con un solo positivo al Covid-19

Anche con un solo alunno positivo tutta la classe può andare in Dad.

Anche con un solo alunno positivo tutta la classe può andare in Dad. E' quanto si legge nell'ultima circolare dei ministeri della Salute e dell'Istruzione. Di fatto, a meno di un mese dall'applicazione del nuovo protocollo, vengono reintrodotte le regole precedenti. La decisione è stata presa visto il forte incremento dei casi di coronavirus proprio nella fascia 12-19 anni.

Fino ad oggi se il contagiato in classe era soltanto uno, gli altri alunni venivano subito sottoposti a tampone molecolare o rapido, da rifare poi a distanza di 5 giorni. In quell'arco di tempo, comunque, i ragazzi potevano continuare a seguire le lezioni in presenza. Il ricorso generalizzato alla didattica a distanza era stato così più o meno dimezzato.

La nuova circolare Adesso, invece, la circolare ministeriale prevede espressamente che "qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato, in via eccezionale e urgente, a disporre la didattica a distanza per l'intero gruppo". La Dad durerebbe 10 giorni, come previsto per tutti i contatti stretti.

