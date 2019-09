telecamere

Scuola vandalizzata alla Zisa, arrivano le telecamere

Arrivano le telecamere per sorvegliare la scuola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2019 - 09:09:17 Letto 340 volte

Arrivano le telecamere per sorvegliare la scuola dell'infanzia Pascoli di piazza Zisa, devastata da raid vandalici nei giorni scorsi. E' stato deciso durante il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Antonella De Miro e al quale hanno partecipato il vicesindaco Fabio Giambrone, l'assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano, la dirigente del Pascoli, Francesca Lo Nigro, oltre ai vertici delle forze di Polizia.

Il Comune ha dato massima disponibilità per affrontare i lavori per l'installazione delle telecamere. Ma ci saranno anche più servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine per innalzare la sicurezza nella zona.

