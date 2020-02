coronavirus e scuola

Scuole chiuse per il coronavirus a Palermo: chiusura o sospensione? Sindacati: ''Comunicazioni poco chiare''

I sindacati preoccupati per ''queste comunicazioni contrastanti da parte del Comune di Palermo e dell’Assessorato Regionale alla pubblica istruzione''. Sinistra Comune: ''Chiarezza necessaria a tutela di docenti e personale Ata''.

"Consapevoli del fatto che il momento è particolarmente concitato e che l’emergenza è sicuramente di natura complessa, riteniamo comunque doveroso rappresentare le preoccupazioni e le richieste di chiarimenti che ci vengono sottoposte, legittimamente e in modo insistente, dai Dirigenti Scolastici e da tutto il personale della scuola, a seguito del susseguirsi di “comunicazioni” contrastanti e non chiare da parte del Comune di Palermo e dai “comunicati” stampa dell’Assessorato Regionale alla pubblica istruzione che ad ora cambiano versione (le lezioni sono sospese; tre giorni di chiusura scuola per sanificazione locali; tre giorni di lezioni sospese per pulizie locali; chiusura scuole; scuole chiuse fino a lunedì). Queste comunicazioni hanno generato diverse, a volte errate, modalità di organizzazione delle scuole e dell’utilizzo del personale". Lo scrivono in una nota congiunta i segretari regionali della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, Cisl Scuola, Francesca Bellia, Uil Scuola, Claudio Parasporo, Snals Confsal, Michele Romeo, e Fgu Gilda Unams, Loredana Lo Re.

“Riteniamo ingiustificabile e molto grave – aggiungono – l’assenza di una Ordinanza Regionale che indichi con chiarezza e dettagli tutte quelle azioni che le scuole siciliane ed in particolare Palermo e provincia avrebbero dovuto attivare già da stamattina”.

“Da interlocuzioni con l’Assessorato – continuano – avevamo rassicurazioni che entro le ore 18 la Regione diramasse una ordinanza. Nulla di tutto questo ad oggi è stato fatto. Lamentiamo l’assenza di una cabina di regia con i Dirigenti che rappresentano il Ministero in Sicilia”.

“Troviamo irrispettoso per la scuola palermitana e per le sue province – concludono – l’indifferenza e la superficialità da parte di chi governa questa grave emergenza, nonostante i nostri numerosi appelli! Siamo vicini ai dirigenti scolastici e a tutto il personale docente e ATA che si trovano a fronteggiare, con grande difficoltà, questo particolare momento. È necessario fornire, con urgenza, indicazioni che siano soprattutto chiare ed esaustive. La scuola siciliana ringrazia!”.

Anche Sinistra Comune si schiera con le scuole

"Non è trascorso neanche un giorno dalla disposizione di chiusura delle scuole, firmata dal Presidente della Regione Sicilia, e la confusione è già grande.

La nota parla, infatti, sia di chiusura che di sospensione delle attività. Chi lavora nel mondo della scuola conosce bene la differenza: la chiusura prevede che tutti - studenti, docenti e personale ATA - rimangano a casa, mentre la sospensione riguarda gli studenti in prima battuta e i docenti in seconda, come conseguenza cioè della mancanza di alunni (secondo quanto previsto dall' art. 28 comma 4 del CCNL 2006/2009 e dall'art. 1256 del Codice Civile.) L'ambiguità della comunicazione ha fatto sì che alcune scuole siano rimaste del tutto chiuse e che in altre invece il personale ATA abbia dovuto prestare servizio." Dichiarazione di Barbara Evola e Katia Orlando, consigliere comunali di Sinistra Comune.

"Una difformità assurda - continuano i consigliere comunali di Sinistra Comune -: una disposizione del genere deve essere chiara e, trattandosi di azione volta alla prevenzione attraverso la sanificazione straordinaria degli istituti, prevedere che tutto il personale sia tutelato.

Gli uffici dell'Assessorato dell'Istruzione, sollecitati a chiarire, rispondono che è in cantiere una nuova determina di sospensione delle attività rivolta ai soli studenti; docenti e personale ATA invece devono prestare servizio.

Ciò crea più confusione, non considerando il CCNL e il citato articolo del Codice Civile riguardanti i docenti, e disparità di trattamento: come se insegnanti e personale ATA fossero immuni dall'eventuale pericolo di contagio."

"Lunedì - concludono -, ultimo giorno di sospensione delle attività, sarà fra poco. Ci aspettiamo che l'assessore Lagalla e il presidente Musumeci chiariscano subito per iscritto come la Regione intende tutelare in egual modo tutti coloro i quali a vario titolo, giornalmente, operano nelle scuole di Palermo e provincia."

