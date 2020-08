riapertura scuole

Scuole, Conte: ''Riaprire è la nostra priorità''

''Riapertura delle scuole in sicurezza. Questa oggi è la nostra priorità'', scrive il premier Giuseppe Conte su twitter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2020 - 13:58:55 Letto 747 volte

"Ancora una volta l'Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministro Roberto Speranza oggi 53 Paesi si confrontano con l'Oms sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa oggi è la nostra priorità". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su twitter.

"Diritto alla salute e diritto all'istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell'Italia, ho promosso con l'Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno partecipato 53 Paesi. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutto il mondo", aveva scritto sui social Speranza.

