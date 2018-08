sicurezza nelle scuole

Scuole sicure, Ance Sicilia alla Regione: ''Giusta direzione ma servono più fondi''

Dopo anni di stasi e attendismo in materia di sicurezza degli edifici, la Regione Siciliana guadagna il favore dell'ente. Che però avvisa ''Se non verranno effettuati tutti gli interventi, molti sforzi saranno stati vani''

“Quando i tempi cambiano, bisogna adeguarsi velocemente”: così dichiarano Santo Cutrone e Massimiliano Miconi, presidente e vice presidente di Ance Sicilia (Associazione Nazionale Costruttori Edili), rivolgendosi al governo regionale e riferendosi alla massa di progetti - ben 447 - presentati dagli enti locali della Sicilia per rendere gli edifici scolastici conformi alle norme di sicurezza e antisismiche. Tutti i progetti sono stati anche presentati anche entro i termini.

Cutrone e Miconi manifestano fiducia nella Regione Siciliana, dopo anni di stasi e attendismo in materia di edilizia e sicurezza degli edifici: “Dopo l’ampio utilizzo del fondo per la progettazione degli interventi sul rischio idrogeologico e di quello di rotazione per le progettazioni esecutive – osservano – questo è il terzo episodio in pochi mesi di una nuova positiva tendenza degli enti locali siciliani, che si sono scatenati nella corsa all’intercettazione di risorse dopo anni di immobilismo, trovando piena efficienza dell’amministrazione regionale e, grazie all’opera dell’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, uffici pronti a dare risposte nei tempi di legge”.

Ma cantare vittoria troppo presto potrebbe essere un autogol. Nel mese di ottobre la Regione Siciliana dovrà fare una scelta, decidendo o meno di finanziare gli ulteriori interventi per la messa in sicurezza di tutte le scuole, e non solo quelli coperti dagli attuali fondi stanziati. Ance Sicilia frena l'ottimismo con una raccomandazione: “E’ bene che questo piccolo ‘miracolo estivo’ non duri quanto un temporale d’agosto", sottolineano Cutrone e Miconi. "Facciamo appello al governo regionale – concludono –, che sta mostrando davvero volontà e determinazione a ridurre il gap infrastrutturale della Sicilia, affinché, quando ad ottobre il ministero pubblicherà le graduatorie, la Regione stanzi subito risorse aggiuntive ai 272 milioni di euro disponibili, insufficienti a coprire tutti gli interventi proposti, proprio per non deludere gli enti locali che si sono tanto impegnati a rendere sicure le scuole, e per dare presto serenità ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti e al personale che ogni giorno varcano la soglia di un patrimonio di edifici scolastici al 60% a rischio sismico e al 70% non agibili”.

