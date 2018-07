minacce

''Se buttano giù casa mia, io ti ammazzo'': minacciato il presidente del centro di don Puglisi

Motivo delle minacce a Maurizio Artale, l'assegnazione al centro ''Padre Nostro'' di un'area nella quale è presente l'immobile abusivo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2018 - 11:09:32 Letto 523 volte

Nessuna riverenza, nessuna dimostrazione di civiltà, ma solo poche, violente parole di sfida: così martedì scorso un parente del boss Antonino Lauricella si sarebbe presentato al centro "Padre Nostro", fondato da don Pino Puglisi il 16 luglio 1991 nel quartiere Brancaccio. Le minacce erano indirizzate a Maurizio Artale, presidente dell’associazione.

Il personale del centro non si è mai fermato, e da 25 anni agisce sul territorio di Brancaccio resistendo a qualsiasi forma di intimidazione. Stavolta, a "scomodare" il violento, motivi legati a un'abitazione: ''Se buttano giù casa mia, io ti ammazzo'', avrebbe gridato l'uomo ad Artale parlando di un immobile abusivo di due stanze nel terreno di 14mila metri quadrati in via Brancaccio, di cui il centro "Padre Nostro" è diventato affidatario. L'uomo proprio non riuscirebbe a "digerire" la trasformazione del terreno in parcheggio e area di accoglienza, modifiche funzionali dovute alla visita di Papa Francesco a settembre.

Solidarietà degli esponenti politici per il centro - il sindaco Leoluca Orlando in testa - ma non solo: il prefetto Antonella De Miro e il Comune di Palermo affiancano le lotte nel nome di Pino Puglisi. E chissà se, quando arriverà Papa Francesco a Brancaccio, l'autore delle minacce a Maurizio Artale avrà ancora il coraggio di farsi avanti, di fronte al Pontefice e alla gente onesta di un intero quartiere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!