Se l'ex moglie è in grado di lavorare, niente assegno di mantenimento

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2017 - 13:29:43 Letto 706 volte

L’ex moglie, se in grado di lavorare o con esperienze lavorative pregresse, non ha diritto all'assegno di mantenimento. Inoltre, se la coppia ha figli, al loro mantenimento dovranno provvedere entrambi i genitori. È quanto ha stabilito il Tribunale Civile di Modena.

Come riporta “La Gazzetta di Modena”, la coppia coinvolta nel caso è una famiglia modenese composta da padre medico e madre casalinga, che dopo 12 anni di matrimonio decide di separarsi. Nel 2014, però, la moglie presenta ricorso: l'assegno di mantenimento versato a lei e alla figlia non bastano. Poiché impossibilitata a pagare, la donna chiedeva all'ex marito "l'aumento dell'assegno familiare per sé e per la figlia e il pagamento al 100% delle spese straordinarie".

Dopo la separazione, ed essersi licenziata dal posto di lavoro, la donna si è poi trasferita alle Canarie. I giudici hanno quindi avviato delle indagini, a seguito delle quali è risultato che la donna fosse proprietaria di una casa familiare in Italia e di piccole parcelle immobiliari ereditate dai parenti. Il giudizio espresso dai giudici è stato il seguente:

"Anche volendo tenere conto dell'attuale inattività lavorativa, appare evidente l'assenza dell'elemento dell'insussistenza di mezzi adeguati. La signora ha dimostrato di possedere una capacità lavorativa e reddituale anche dopo anni di inattività ormai dotata di esperienza lavorativa, essendo titolare di presumibilmente ampie risorse mobiliari e vivendo all' estero in condizioni di fiscalità agevolata (...) è da considerare economicamente autosufficiente o in ogni caso in grado di dotarsi di un reddito adeguato".

Dopo aver riesaminato il caso, il Tribunale ha concluso: "La domanda per l'assegno di divorzio della ricorrente va quindi respinta perché infondata. L' ex moglie dovrà infine concorrere alle spese straordinarie della figlia per il 50%".

