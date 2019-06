sbarco Sea Watch

Sea Watch, ferma ancora davanti al porto

I 42 migranti della Sea Watch 3 fermi ancora davanti al porto di Lampedusa.

Ferma ancora davanti al porto di Lampedusa la Sea Watch 3. La comandante della nave, Carola Rackete, ieri ha deciso di forzare il divieto di ingresso nelle acque territoriali con l'intenzione di sbarcare a terra i 42 migranti soccorsi al largo della Libia.

Al quattordicesimo giorno in mezzo al mare, la terra è ormai ad un passo per le persone a bordo, ma non possono ancora toccarla. "So cosa rischio - ha detto ieri la comandante - ma non ho scelta. I naufraghi sono allo stremo. Li porto in salvo". "Non sbarcheranno, schiero la forza pubblica. Ora mi aspetto che qualcuno emetta un ordine di arresto", la risposta del ministro Matteo Salvini. A Bruxelles, la Commissione europea è in contatto con gli Stati per distribuire le persone salvate.

Palazzo Chigi, intanto, ha avviato "iniziative formali" per verificare omissioni dell'Olanda, Stato di bandiera della nave.

Il braccio di ferro tra l'Italia e la nave della ong, si trasferisce così dalle acque internazionali ad appena fuori dal porto di Lampedusa. "In 14 giorni - lamenta Sea Watch - nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l'Europa ci ha abbandonati. La nostra comandante non ha scelta".

Appena entrata in acque italiane, un inviperito Salvini apre una diretta Facebook dal suo ufficio al Viminale. "Il comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? Sappia - tuona - che l'autorizzazione allo sbarco non c'è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacro".

