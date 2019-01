Sea Watch

Sea Watch, Flc Cgil Sicilia: "No a nuovi olocausti, basta respingimenti''

''Proprio nei giorni della memoria è opportuno ricordare che quello che si sta consumando nel Mediterraneo è un vero e proprio olocausto''. E' questo il monito lanciato dalla segretaria della Flc Cgil Sicilia, Graziamaria Pistorino

Pubblicata il: 29/01/2019

“Proprio nei giorni della memoria è opportuno ricordare che quello che si sta consumando nel Mediterraneo è un vero e proprio olocausto. Una tragedia di fronte alla quale è necessario che l’Italia non commetta gli errori del passato”. E’ questo il monito lanciato dalla segretaria della Flc Cgil Sicilia, Graziamaria Pistorino, che ha riunito il direttivo regionale a Siracusa dove da giorni si attende lo sbarco della nave Sea Watch con a bordo 47 migranti.

“A partire dai comparti della conoscenza, scuola, università, ricerca, formazione professionale, conservatori e accademie, bisogna aprire gli occhi – aggiunge – e prendere coscienza della situazione che stiamo vivendo ormai da anni. Per questo abbiamo deciso di essere qui oggi, per chiedere al ministro dell’interno, Matteo Salvini, di far sbarcare le persone a bordo della Sea Watch”.

“La politica dei respingimenti – continua Pistorino – forse è utile a distrarre l’attenzione degli italiani dai grandi problemi del nostro Paese, dalla disoccupazione giovanile al Sud ai mancati investimenti nella scuola siciliana, o ad alimentare la propaganda politica dei partiti di maggioranza, ma sicuramente viola il diritto internazionale e quello umanitario. Un baratro umano che abbiamo già vissuto e che il mondo della conoscenza intende contrastare con tutte le sue forze”.

