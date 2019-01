sbarco imminente

Sea Watch, tutto pronto per lo sbarco

Il via libera formale non è ancora arrivato ma di fatto è questione di ore. Lo conferma lo stesso premier Conte da Milano durante un incontro col sindaco Sala.

Il via libera formale non è ancora arrivato ma di fatto è questione di ore. Lo conferma lo stesso premier Conte da Milano durante un incontro col sindaco Sala. "Si è aggiunto anche il Lussemburgo tra i Paesi in cui saranno redistribuiti i migranti della Sea Watch, e lo ringrazio. Siamo, con l'Italia, 7 Paesi".

Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto ieri per la redistribuzione in Europa dei 47 migranti a bordo della Sea Watch, il vertice notturno a Palazzo Chigi tra il premier, Salvini e Di Maio è servito ad ottenere l'ok del ministro dell'interno. Che adesso, per autorizzare lo sbarco, attende la formalizzazione dell'accordo europeo. Oltre al Lussemburgo, al patto, hanno aderito Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta e naturalmente Italia.

Al Viminale stanno in questa fase mettendo a punto le modalità dello sbarco. I 47 migranti saranno poi portati in autobus in un hotspot a Pozzallo o a Messina. Qui verranno identificati e aspetteranno di essere trasferiti nei Paesi europei che hanno dato la disponibilità.

Particolarmnete urgente far sbarcare i 15 minorenni a bordo come sollecitato per la seconda volta dalla Procura di Catania in ottemperanza della legge Zampa che stabilisce che i migranti minori non possano in ogni caso essere respinti. Ma nessuno, a cinque giorni dall'ingresso in rada della nave, ha ancora provveduto all'identificazione dei minorenni rendendo quindi ineseguibile il provvedimento del tribunale dei minori che non puo' che essere nominativo. A bordo della nave, battente bandiera olandese ormai da 12 giorni in mare e da 5 nella rada di Siracusa, non è mai salito personale della Capitaneria di porto né della polizia giudiziaria per gli adempimenti e una nuova sollecitazione in tal senso era stata fatta al prefetto di Siracusa. Anche il pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ieri non ha ordinato lo sbarco ma solo raccomandato di garantire la massima assistenza ai migranti, ha espressamente previsto la tutela legale dei minori a bordo.

