vaccino AstraZeneca

Seconda dose vaccino AstraZeneca, Galli: ''Nessun allarme se prima dose ok''

''Si può procedere con la seconda dose tranquillamente, senza temere conseguenze gravi se la prima dose di AstraZeneca non ha provocato problemi'', dice il professor Massimo Galli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2021 - 09:47:34 Letto 445 volte

"Se la prima dose di AstraZeneca non ha provocato problemi, si può procedere con la seconda dose tranquillamente, senza temere conseguenze gravi." E' il messaggio del professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano, ad Agorà, mentre - dopo nuovi casi di trombosi successivi alle somministrazioni - si profilano nuove indicazioni sul vaccino, attualmente raccomandato per gli over 60 ma somministrato anche a soggetti più giovani nei vari open day. "Le manifestazioni negative sono in un periodo ristretto dopo la prima dose. Chi l'ha già fatta senza problemi può andare avanti in maniera serena: non state lì ad aspettare il coccolone, non vi viene. Le manifestazioni molto rare intervengono dopo la prima dose, entro un numero di giorni limitato, al massimo due settimane", dice Galli.

"Questo è un virus capace di evolvere piuttosto rapidamente, questo è il vero problema. La Gran Bretagna ha il record assoluto di vaccinazioni fatte. Ora c'è un incremento importante di contagi, ma non tale da strapparsi i capelli, provocato dall'evoluzione della variante indiana. Non è difficile preconizzare che la variante indiana tra un po' andrà in giro per tutta Europa, contenuta però dalle vaccinazioni", dice Galli analizzando il quadro generale. "E' difficilissimo parlare dell'immunità di gregge perché con le varianti è difficile togliere del tutto il virus, ma vaccinare molto significa tentare di limitare il più possibile la circolazione".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!