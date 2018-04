Emergenza rifiuti

Seconda fase della differenziata, controlli serrati della polizia municipale nelle zone interessate

Nel quartiere Zisa la risposta del Comune di Palermo all’abbandono selvaggio dei rifiuti

17/04/2018

Controlli e multe per contenere e scoraggiare l’incuria e il mancato rispetto delle nuove regole di “Differenzia 2”: nella giornata di ieri la polizia municipale di Palermo ha voluto far sentire la propria presenza sul territorio del quartiere Zisa, una delle aree coinvolte nella seconda fase della raccolta differenziata comunale.

Otto verbali per l’abbandono dei rifiuti nelle zone di piazza Principe di Camporeale e via Serradifalco, che fanno parte di 583 controlli e 335 sanzioni totali realizzati da gennaio a ieri, riguardanti il conferimento dei rifiuti.

Continueranno nei prossimi giorni i controlli nelle nuove aree delimitate da: via Aurispa, piazza Busacca, via Malaspina, piazza Virgilio, via Dante, piazza Castelnuovo, piazza Ruggero Settimo, via E. Amari, via Roma, via Cavour, piazza Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando, corso Camillo Finocchiaro Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Principe di Camporeale, via Serradifalco.

Inoltre ieri in via Giuffredi, nella zona di corso Camillo Finocchiaro Aprile, è stata fermata una moto ape il cui conducente versava al suolo rifiuti indifferenziati provenienti da un’attività commerciale coinvolta nella nuova fase della raccolta differenziata. Il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa oltre che già precedentemente sequestrato, e il conducente privo di patente di guida. Gli agenti hanno proceduto ad un nuovo sequestro del mezzo ed emesso sanzioni per oltre 5000 euro.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

