Seconda giornata di open weekend alla Fiera del Mediterraneo. Nella seconda giornata somministrato il doppio delle dosi quotidiane

Open weekend AstraZeneca alla Fiera del Mediterraneo: nella seconda giornata somministrato il doppio delle dosi quotidiane.

L’operazione porte aperte ad AstraZeneca funziona. La seconda giornata di vaccinazioni straordinarie senza prenotazione per i 60-79enni senza patologie è la nuova conferma del fatto che i palermitani vogliono mettere da parte i timori. Sono state 880 le dosi di Vaxzevria (nuova denominazione del siero anti-Covid prodotto da AstraZeneca) inoculate fino alle 18,30 alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, circa il doppio rispetto a una normale giornata di somministrazioni dalle 8 alle 24.

Parallelamente, sono andate avanti le immunizzazioni con Pfizer per cittadini ultraottantenni o estremamente vulnerabili: 2242 le dosi inoculate fino alle 18,30 di sabato 17 aprile, per un totale di 3122 somministrazioni nel tardo pomeriggio. Numeri che l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo raggiunge in genere solo a fine serata.

“Stiamo mettendo in campo tutte le risorse che abbiamo per accelerare il più possibile le vaccinazioni - afferma Renato Costa, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus nella Città metropolitana di Palermo -. Le persone rispondono, si impegnano, si fidano: vengono qui perché non chiedono altro che di lasciarsi alle spalle la pandemia. Tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo”.

L’open weekend prosegue domenica 18 aprile dalle 8 alle 22, orario di chiusura dei cancelli della Fiera. Fino a mezzanotte, invece, ma entrando al massimo entro le 22, proseguiranno le vaccinazioni di tutti coloro che, a prescindere dall’iniziativa, si erano già prenotati.

Nonostante l’open weekend sia aperto senza prenotazione a chi ha tra i 60 (anche da compiere entro il 2021) e i 79 anni, sulla piattaforma dell’hub https://fiera.asppalermo.org/ è stato messo a disposizione un sistema di preregistrazione per permettere alla struttura di organizzare al meglio gli accessi. La preregistrazione, inoltre, è fortemente consigliata perché permette di accorciare le attese. Le persone che si preregistrano, infatti, possono scaricare la modulistica per il consenso al vaccino e presentarsi già in Fiera con i fogli compilati e pronti per la consegna all’accettazione. Inoltre, sempre preregistrandosi, si può indicare un orario di arrivo. Oltre 1300 le preregistrazioni raccolte, al momento, per la tre giorni di open weekend all’hub provinciale; solo per la giornata di sabato sono state 450.

Oltre alla Fiera del Mediterraneo, sono 17 i centri vaccinali di Palermo e provincia che aderiscono al finesettimana di porte aperte ad AstraZeneca.

Ecco l’elenco:

Cto Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello ore 8-20;

Arnas Civico, ore 1420;

Ospedale Ingrassia, ore 1522;

Ospedale Corleone, ore 1522;

Ospedale Termini Imerese, ore 1522;

Ospedale Partinico, ore 1522;

Ospedale Petralia, ore 1522;

Distretto Cefalù, ore 820;

Distretto Termini, ore 820;

Distretto Carini, ore 820;

Distretto Misilmeri, ore 820;

Distretto Bagheria, ore 820;

Distretto Lercara Friddi, ore 820;

Distretto Partinico, ore 820;

Distretto Petralia, ore 820;

Villa delle Ginestre, ore 822;

Ospedale Madonna dell’alto di Petralia Sottana, ore 1522.

