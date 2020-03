coronavirus

Secondo morto in Sicilia per in coronavirus

Positivo al coronavirus un uomo di 58 anni morto ieri.

12/03/2020

Positivo al coronavirus un uomo di 58 anni morto ieri, per insufficienza cardiorespiratoria, all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il paziente era giunto nel nosocomio in ambulanza, in uno stato molto critico, con gravi difficoltà respiratorie, riferendo uno stato febbrile presente già da diversi giorni. Si tratta dunque del secondo paziente positivo al coronavirus morto in Sicilia nell'arco di poche ore. Ieri un ottantenne di Sortino, affetto anche da altre patologie, era deceduto all'ospedale di Caltagirone.

Sono stati così effettuati immediatamente una Tac, che ha mostrato una polmonite interstiziale in fase avanzata, e il tampone per il Coronavirus, successivamente risultato positivo. È stato, quindi, intubato e posto in isolamento. Dopo qualche ora è avvenuto il decesso.

