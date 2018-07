piano regolatore

Seduta comunale per il piano regolatore, dov'è Arcuri? M5S ''Consiglieri di Orlando si dimettano''

Previsto un incontro per discutere il futuro di Palermo con l'assessore e altri funzionari, che però non si presentano in aula. I consiglieri pentastellati: ''Amministrazione snobba l'argomento''

05/07/2018

Ieri al Comune di Palermo era prevista una seduta con l'assessore alle Infrastrutture Emilio Arcuri e altri funzionari del settore per fare il punto della situazione sul Piano Regolatore Generale, una delle questioni più delicate su cui il Consiglio comunale è chiamato a lavorare. Eppure, pare proprio che non tutti i protagonisti avvertano il "carico" del compito sulle proprie spalle.

"La maggioranza di Orlando ha snobbato l’argomento e si è presentata in aula con soli quattro consiglieri. Gli altri 20 erano a occuparsi di cose evidentemente più importanti". Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Palermo Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, commentando l'assenza imprevista dell'assessore e delle altre figure che avrebbero dovuto intavolare una discussione ma che invece hanno lasciato l'opposizione con un pugno di mosche.

Il gruppo consiliare del M5S, certamente indispettito e offeso da quanto accaduto, denuncia "con sdegno il comportamento irresponsabile e irrispettoso dei consiglieri comunali della maggioranza e li invita a dimettersi dal loro incarico politico visto che è evidente che non hanno capito il significato del loro ruolo a rappresentanza e tutela dei cittadini". Ma le assenze reiterate di Leoluca Orlando e dei "suoi" consiglieri sono oggetto di lamentele e polemiche già da tempo: in passato, vari esponenti dell'opposizione a turno hanno rimproverato al sindaco e ai suoi uomini fidati di non prendere sul serio tematiche di discussione a Sala delle Lapidi, mancando ad appuntamenti importanti - a detta di Fabrizio Ferrandelli, quelli in cui è preannunciato disaccordo. Il piano regolatore determinerà il futuro della città, ma chiaramente il presente dovrà farne da degna premessa.

