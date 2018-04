aborto

''Sei qui perché la mamma non ha abortito'': bufera sul manifesto anti aborto a Roma

Un maxi poster di 7 metri per 11 che raffigura un feto nel grembo materno...

Pubblicata il: 06/04/2018

Un maxi poster di 7 metri per 11 che raffigura un feto nel grembo materno con la scritta "tu eri così a 11 settimane. Tutti i tuoi organi erano presenti. Il tuo cuore batteva già dalla terza settimana dopo il concepimento. Già ti succhiavi il pollice. E ora sei qui perché la tua mamma non ha abortito". No, non è un manifesto affisso una trentina di anni fa, bensì pavoneggia oggi spavaldo in via Gregorio VII a Roma. Il manifesto, affisso dalla Onlus ProVita, dovrebbe rimanere appeso fino al 15 aprile ma ha già scatenato numerose polemiche, tanto che in molti ne chiedono l’immediata rimozione.

“Vergognoso che per le strade di Roma si permettano manifesti contro una legge dello Statoe contro il diritto di scelta delle donne. #rimozionesubito", twitta la senatrice Pd Monica Cirinnà. Mentre accanto all'hashtag #provita e #rimozionesubito spunta anche quello di #medioevo. "Dal Medioevo è tutto", twitta infatti laconica Marina. Un "pensiero a tutte le donne che camminando per Roma vedranno questo schifo" è quello che arriva da Nikol che proprio alle donne si rivolge: "Non lasciate che i fascisti decidano cosa potete fare del vostro corpo, se non volete un figlio abortite".

La campagna della Onlus contro la legge 194 a 40 anni dall'approvazione (il 22 aprile 1978), non va proprio giù alle donne, ma in egual misura anche agli uomini. "La violenza delle vostre campagne mi lascia stupito. Vergognatevi. Non vi rendete neanche conto di quanto male potete fare con le vostre parole", scrive Andrea su Twitter. E gli fa eco Marco: "Da bambino pensavo che nel 2020 avrei visto le auto volare, non i cervelli. Pensate al dolore di una donna costretta dalla vita a rinunciare ad un figlio e pensate l'inutile dolore che può provocarle questa affissione. #provita #provergogna".

La legge 194 è un importante traguardo, un passo che ha permesso a molte donne di riappropriarsi del proprio corpo, di decidere ciò che è meglio per se stesse. Tentare di privare le donne di questa libertà di scelta è un atto meschino e pietoso. È comprensibile - in un certo senso - che la Chiesa si opponga all’aborto, ma sbandierare ai quattro venti prese di posizione così dure è semplicemente inaccettabile in una società che oggi dovrebbe essere evoluta e aperta. Provate ad immaginare il dolore di una donna che si è vista costretta a praticare un aborto alla vista di quel manifesto. Perché sì, le donne non sempre decidono di abortire per pur egoismo. E in verità in nessuno caso si dovrebbe parlare di egoismo quando si decide di compiere un passo del genere. La maternità è una scelta e deve sempre rimanere tale. Le gravidanze indesiderate non portano sempre a famiglie felici. E non dimentichiamoci poi di tutte quelle donne che scelgono l’aborto come alternativa ad una vita di sofferenze per un figlio malato. O ancora, le vittime di stupro potranno avere almeno di diritto di scegliere se interrompere o meno una gravidanza frutto di violenza. Definireste questo egoismo? Sono tante le sfumature che spesso non vengono prese in considerazione e questo porta a giudizi affrettati.

Scegliere di abortire non è mai semplice, non è una decisione che può essere presa alla leggera e senza riflessione. Ma è una scelta che spetta alla donna e la società non dovrebbe in nessun modo tentare di influenzare il suo pensiero, imponendo determinate prese di posizione.

Non sempre la maternità è qualcosa di desiderato e l’esistenza di una legge che permette di scegliere se portare a termine o meno una gravidanza è una grande conquista per tutte le donne. Opporsi, ancora oggi, a questa norma è segno di una società chiusa e retrograda che non ha rispetto per le donne. Il manifesto contro la 194 è un fatto più grave di quanto possa sembrare. La libertà di manifestazione del pensiero non può trasformarsi in atti di vera e propria violenza ideologica e psicologica.

