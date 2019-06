Sicurezza dei pedoni

Semaforo in via Bari, Ficarra e Pitarresi: ''La sinistra blocca ogni proposta della Lega''

''È incomprensibile come la sinistra neghi ai cittadini il diritto alla sicurezza solo perché la proposta è stata avanzata dalla Lega'', dicono Elio Ficarra e Maria Pitarresi esponenti della Lega.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2019 - 16:41:12 Letto 503 volte

“Troviamo incomprensibile il voler negare, ai cittadini di Palermo, da parte della sinistra, il diritto alla sicurezza per una posizione che reputiamo soltanto ideologica”. È quanto denunciano il vice capogruppo a Sala delle Lapidi e responsabile degli enti locali per la provincia di Palermo della Lega, Elio Ficarra e la consigliera della I circoscrizione, Maria Pitarresi (Lega).

“Con un atto irrresponsabile - dicono i due esponenti della Lega - è stata respinta, nel corso del consiglio della I circoscrizione, una richiesta sollecitata da diversi cittadini residenti in via Bari e nelle zone adiacenti con la quale si potrebbe scongiurare il grave pericolo a cui, giornalmente, rischiano il coinvolgimento i pedoni nell’attraversare quel tratto di strada”. A lanciare la proposta è stata la consigliera della I circoscrizione, Maria Pitarresi.

“È necessario, così come più volte segnalato dai cittadini - aggiungono i due consiglieri - l’installazione di un sistema lampeggiante che preveda anche la segnaletica per attenzionare il passaggio delle autovetture, da posizionare in via Maqueda all'angolo con via Bari”.

“L'incrocio - dicono ancora Ficarra e Pitarresi - è regolato da un semaforo assolutamente insufficiente a far comprendere chi percorre l'area pedonale e tutti coloro che l’attraversano, si ritrovano pericolosamente tra le automobili che incrociano proprio quel tratto, con il rischio reale di essere travolti”.

Infine, la stessa Pitarresi ha stigmatizzato la presa di posizione degli esponenti della sinistra. “Sono qui al servizio dei cittadini impegnandomi, giorno dopo giorno, a risolvere i problemi del territorio. Si può fare politica per far valere determinati principi ma il puro spirito di contraddizione, fine a sé stesso, non fa che produrre effetti sterili e per certi versi autolesionisti. Quando si tratta della sicurezza e della salute dei nostri concittadini è necessario mettere da parte le partigianerie e collaborare tutti al di là della propria appartenenza politica”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!