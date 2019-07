Sempre più crisi per i lavoratori del Giornale di Sicilia, la pressione dei sindacati

crisi Giornale di Sicilia

Sempre pił crisi per i lavoratori del Giornale di Sicilia, la pressione dei sindacati

''Abbiamo chiesto pił volte una convocazione al presidente della Regione e gli assessori competenti ma senza risultato. I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati'', lo dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/07/2019 - 13:27:20 Letto 351 volte

“I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati dalle istituzioni politiche. Da tempo chiediamo un incontro per affrontare la tragedia immane che sta per rovesciarsi sul quotidiano, fondamentale punto di riferimento dell'informazione cittadina e regionale”.

Lo dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso, che torna a rivolgere alle istituzioni regionali l'invito a un incontro per esaminare la critica situazione del giornale dopo l'annuncio dei 31 esuberi su 43 dichiarati dalla Ses, la società editrice.

“Abbiamo chiesto più volte una convocazione al presidente della Regione e gli assessori competenti ma senza risultato. Ci sembra quantomeno singolare – aggiunge Rosso - che la Regione siciliana non abbia a cuore il destino di una testata giornalistica storica e prestigiosa e di lavoratori altamente qualificati che hanno garantito in tutti questi anni un'informazione sempre trasparente, corretta e puntuale. Rinnoviamo la nostra richiesta di un incontro urgente al presidente Musumeci e agli assessori al Lavoro e alle Attività produttive, nonché ai presidenti della terza e quinta commissione all'Ars, per fermare lo scempio che si sta abbattendo sul Giornale di Sicilia e sull'opera preziosa dei lavoratori di un organo di informazione insostituibile per la nostra Isola”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!