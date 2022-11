emigrazione

Sempre più giovani italiani all'estero, Mattarella: ''Riflettere su cause emigrazione''

''Il Pnrr può disegnare un futuro diverso che risponda alle esigenze dei giovani. Repubblica deve fornire opportunita a chi intende rimanere o desidera tornare'', ha detto Mattarella.

"L'Italia, che ha una lunga storia di emigrazione, deve aprire un'adeguata riflessione sulle cause del fenomeno migratorio, principalmente sui giovani che lasciano il Paese". Così il Presidente Sergio Mattarella riguardo al Rapporto italiani nel Mondo, di Migrantes.

"Il Pnrr può disegnare un futuro diverso che risponda alle esigenze dei giovani. In molti casi chi lascia l'Italia lo fa per necessità e non per libera scelta", prosegue Mattarella. "

La Repubblica deve fornire opportunita a chi intende rimanere o desidera tornare".

