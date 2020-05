Senato, in discussione la sfiducia a Bonafede. Renzi: ''Voteremo no a mozioni''

sfiducia a Bonafede

Iniziata nell'Aula del Senato la discussione sulle mozioni di sfiducia presentate dal centrodestra e Più Europa nei confronti del ministro della Giustizia, Bonafede.

Iniziata nell'Aula del Senato la discussione sulle mozioni di sfiducia presentate dal centrodestra e Più Europa nei confronti del ministro della Giustizia, Bonafede. I lavori prevedono l'illustrazione delle mozioni, la discussione generale e la replica di Bonafede. Seguiranno le dichiarazioni di voto e il voto con 2 chiame dei senatori.

Bonino: Bonafede "ministro del sospetto"

"Oggi si discute di quale politica per la giustizia serva all'Italia.Se continuità del governo significa continuità della politica della giustizia adottata da Bonafede inviterei tutti a pensare che l'Italia non ne avrebbe giovamento". Lo dice nell'Aula del Senato Emma Bonino di +Europa illustrando la propria mozione di sfiducia individuale verso Bonafede, definito ministro del sospetto. "Pensiamo che la giustizia sia istituzione di garanzia di tutti i cittadini e non strumento di lotta politica o di moralizzazione civile", dice ancora.

Renzi: "Voteremo no a mozioni"

"Se noi votassimo oggi secondo il metodo che ella, signor Ministro, ha usato nella sua esperienza parlamentare nei confronti dei membri dei nostri governi passati, dovrebbe andare a casa: ma noi non siamo come voi". Lo afferma Renzi, annunciando che Italia Viva voterà contro le mozioni di sfiducia. "L'intervento di oggi in Senato è uno degli interventi più difficili della mia esperienza politica. Vi aspetto", aveva preannunciato via social.

Bonafede: no condizionamento su capo Dap

"E' totalmente falsa l'immagine di un governo che avrebbe spalancato le porte delle carceri per i detenuti più pericolosi, i giudici che hanno scarcerato i detenuti in questi mesi lo hanno fatto in base a leggi in vigore da 50 anni" ha detto il ministro Bonafede al Senato, dove si votano 2 mozioni per sfiduciarlo. La vicenda Nino Di Matteo "è stata ormai sviscerata in ogni sua parte "e" sgomberati tutti i pseudo-dubbi"; sulla scelta del capo del Dap non ci fu "nessun condizionamento, basta ridicole illazioni".

