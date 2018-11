azienda abusiva

Sequestrata azienda abusiva di pallet a Partinico

La ditta operava senza alcuna licenza e autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, è risultava totalmente sconosciuta al Fisco ed alimentava il mercato nero dei pallet causando un danno all'economia nazionale.

Pubblicata il: 14/11/2018

Militari della guardia di finanza della compagnia di Partinico, in collaborazione con il consorzio Servizi legno sughero di Milano, hanno sequestrato un’azienda che opera nel settore della commercializzazione di pallet da imballaggio.

La ditta, che operava senza licenza e autorizzazione, era totalmente sconosciuta al Fisco ed alimentava il mercato nero dei pallet con ripercussioni sulla sicurezza delle merci, dei lavoratori e dell’ambiente. Infatti, lo smaltimento delle pedane da imballaggio, assemblate con legni trattati, colle e vernici, va effettuato secondo le norme previste per i rifiuti speciali.

Le Fiamme Gialle, anche grazie alla perizia immediata di un consulente, hanno rinvenuto oltre 700 pedane non a norma e 4.500 sigilli Epal di provenienza illecita, riconducibili ad una terza impresa a cui era gia’ stata revocata l’autorizzazione. I finanzieri hanno complessivamente sequestrato quasi 10.000 articoli detenuti illegalmente, tra pedane, sigilli, attrezzature e materiale per la lavorazione. Il titolare dell’impresa abusiva, e’ stato denunciato alla Procura per contraffazione, ricettazione, commercio di prodotti con segni mendaci e gestione non autorizzata di rifiuti.

