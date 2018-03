indagato per peculato

Sequestrata una villa ad Ingroia ma lui si difende con un video messaggio *VIDEO*

L'ex pm, intanto, si difende tramite un videomessaggio che ha inviato anche alle varie redazioni giornalistiche, guarda il video dell'ex pm Ingroia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2018 - 16:35:01 Letto 333 volte

La Guardia di Finanza ha sequestrato una casa di campagna dell’ex pm di Palermo Antonio Ingroia, indagato per peculato. Nei giorni scorsi il gip, su richiesta della Procura, aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di 151mila euro dell’ex magistrato.

La decisione di disporre il sequestro dell’immobile, che si trova a Calatafimi, nasce dal fatto che il denaro presente sui conti correnti dell’indagato non sarebbe sufficiente a “coprire” la totalita’ della somma sequestrata dal gip.

L’ex pm, intanto, si difende tramite un videomessaggio che ha inviato anche alle varie redazioni giornalistiche: “Contro di me accuse infondate - dice Ingroia - ecco come sono realmente andate le cose...”. Guarda il video dell’ex pm Ingroia.





Ti potrebbe interessare? Peculato, sequestrati 150 mila euro ad Ingroia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!