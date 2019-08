contraffazione

Sequestrati 6 mila profumi contraffatti in via Lincoln: denunciato cinese

Sequestrate circa 6 mila confezioni di profumi contraffatti. Denunciato un imprenditore di origine cinese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2019 - 10:38:15 Letto 391 volte

Intensificati i controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo in occasione del periodo estivo che hanno portato al sequestro di circa 6 mila prodotti contraffatti.

I Finanzieri del Gruppo di Palermo, grazie ad una mirata attività di intelligence economico-finanziaria, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale, sito in Via Lincoln, specializzato nella vendita di cosmetici e gestito da un 50enne di origine cinese

Le Fiamme Gialle, nel corso dell’attività ispettiva hanno notato che i prodotti esposti sugli scaffali, eterogenei per origine e provenienza, presentavano prezzi notevolmente ribassati rispetto al valore di mercato e recanti etichette manufatte che ricordavano notissimi brand. Pertanto sono stati sequestrati per la violazione ai diritti dei marchi di fabbrica.

Sono in corso al momento ulteriori accertamenti, da un lato tesi a riscontrare che i “liquidi” dei profumi commercializzati non siano dannosi per la salute umana e dall’altro a verificare la regolarità dal punto di vista fiscale dell’attività posta in essere.

L’imprenditore cinese è stato denunciato per frode in commercio, ricettazione e detenzione di prodotti contraffatti e con segni mendaci.

Il risultato conseguito testimonia l’impegno quotidiano del Corpo sia a tutela della salute dei consumatori che alla regolarità del mercato dei beni e servizi.

Fonte: Guardia di Finanza

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!