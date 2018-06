Sequestrati 900 chili di pane in cattivo stato di conservazione in viale Campania e zona Policlinico

vendita pane

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/06/2018 - 16:55:10 Letto 376 volte

I vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri, hanno sequestrato oltre 900 chili di pane nel corso di un’operazione in viale Campania e piazza Durante, nella zona del Policlinico.

In viale Campania è finito nel mirino un uomo di 51 anni, che in un furgoncino esponeva 31 chili di pane e 5 chili di biscotti. Durante il controllo è emerso che non possedeva le autorizzazioni. Pertanto è stato multato per 3.309 euro e i prodotti esposti sono stati sequestrati. Stesse sanzioni per un altro venditore di pane pizzicato in piazza Durante, in zona Policlinico. Anche in questo caso, un trentanovenne è stato trovato dagli agenti senza le autorizzazioni. Il carrello che utilizzava conteneva 60 chili di pane e 13 chili di biscotti. Entrambi i venditori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria: il pane sequestrato, giudicato in cattivo stato di conservazione, è stato avviato a distruzione.

Nel corso delle operazioni di sequestro in piazza Durante, gli agenti e i carabinieri hanno effettuato un controllo su un fruttivendolo che lavorava con la sua bancarella accanto al venditore abusivo di pane che, oltre a non essere autorizzato alla vendita, si serviva di un furgoncino privo di assicurazione. All'uomo sono state comminate sanzioni per oltre 1.300 euro e il mezzo è stato sequestrato.

