sequestro amministrativo

Sequestrati autorimessa ed ortofrutta abusivi

Privi di autorizzazioni alla conduzione dell'attività; per entrambi è stata disposta la chiusura e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2018 - 16:43:14 Letto 394 volte

La polizia municipale nel consueto giro dei controlli amministrativi ha riscontrato una autorimessa ed un fruttivendolo, rispettivamente ubicati in via Gaspare Palermo ed in discesa delle Capre, privi di autorizzazioni alla conduzione dell’attività; per entrambi è stata disposta la chiusura e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Gli agenti del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive, in via Gaspare Palermo, zona Oreto, hanno comminato oltre 6.000 euro di sanzioni al titolare di un negozio di frutta e verdura, per la mancata comunicazione di inizio attività al Suap, lo sportello unico attività produttive e per il mancato possesso delle certificazioni sanitarie.

Di conseguenza, la chiusura del locale ed il sequestro.

Mentre in discesa delle Capre, strada parallela di via Maqueda, gli agenti hanno individuato una autorimessa di circa 2.000 metri quadrati, estesa su due livelli di piano, risultata ai controlli priva di autorizzazioni alla conduzione dell’attività; per tale motivo è stato disposto il sequestro dell’attività, al quale si darà esecuzione trascorso il periodo di tempo assegnato alla proprietà per sgombrare i locali dai cinquanta veicoli presenti al momento dei controlli.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!