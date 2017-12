RIFIUTI SPECIALI

Sequestrati due autocarri per trasporto illecito di rifiuti speciali a Palermo

PALERMO. La Polizia Municipale ha denunciato cinque persone all'Autorità giudiziaria per abbandono e trasporto illecito di rifiuti speciali...

PALERMO. La Polizia Municipale ha denunciato cinque persone all’Autorità giudiziaria per abbandono e trasporto illecito di rifiuti speciali, comminato oltre seimila euro di sanzioni e sequestrato i due autocarri utilizzati allo scopo, in due distinti interventi, compiuti rispettivamente in via dell’Olimpo ed in viale Regione Siciliana.

Alcune ditte incaricate di ristrutturazioni edilizie, anziché provvedere al corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuti, per risparmiare tempi e costi dello smaltimento preferiscono abbandonare gli scarti di lavorazione in strade isolate o dentro i cassonetti dei rifiuti urbani, procurando un grave danno ambientale.

Così nel primo intervento, in via dell’Olimpo, gli agenti transitando all’altezza di via Sofocle hanno notato un autocarro posteggiato sul ciglio della strada dal quale tre persone stavano scaricando attrezzi da cantiere e sacchi neri di grandi dimensioni per abbandonarli all’interno del cassonetto dei rifiuti urbani.

Circa 2 metri cubi di pannelli in cartongesso e circa 3 metri cubi di intelaiature metalliche, una tipologia di rifiuti catalogata come speciale, da sottoporre ad apposite procedure di smaltimento.

Le tre persone identificate, A.V.C. di 25 anni, G.F. di 54 anni, G.B. di 59 anni, si sono dichiarati operai dipendenti di una ditta edile e sono risultati privi dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali e del fir, il formulario di identificazione dei rifiuti.

Gli agenti hanno fatto la segnalazione all’autorità giudiziaria, è sanzioni per un importo totale di 3.100 euro e sequestrato l’autocarro.

Identico scenario in viale Regione Siciliana dove, all’altezza di Tommaso Natale gli agenti hanno fermato un autocarro con il cassone coperto da telone, mentre stava percorrendo la bretella laterale in direzione Catania.

Dai controlli è emerso che il conducente G.C. di 52 anni, sprovvisto di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali e del formulario di identificazione dei rifiuti, trasportava un carico composto da circa due metri cubi di sfabbricidi dismessi da un immobile in ristrutturazione affidato allo stesso.

Anche in questo caso, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria ed alle sanzioni di 3.100 euro per violazioni alla normativa ambientale, è stato sequestrato il mezzo di trasporto.

