Sequestrati oltre 1800 flaconi di gel igienizzante a Palermo e provincia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2020 - 09:18:20 Letto 420 volte

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle palermitane volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia COVID-19, estesa ad individuare possibili casi di frode in commercio o di rialzo fraudolento dei prezzi di dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica, i militari della Tenenza di Carini hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un ipermercato sito a Carini, c/da Serracardillo, circa 200 flaconi di gel igienizzante per le mani privi di qualsiasi informazione al consumatore finale sui relativi standard qualitativi

La successiva attività di approfondimento diretta a ricostruire la filiera commerciale, ha portato i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo all’individuazione di un laboratorio ubicato nel capoluogo adibito a negozio di profumi e saponi, nel quale venivano realizzate - e successivamente vendute all’ingrosso ed al dettaglio – le confezioni di gel.

L’operazione di servizio si è conclusa con il sequestro di oltre 1.600 flaconi e circa 3.000 etichette irregolari.

Al titolare dell’esercizio commerciale ed a quello dell’azienda manifatturiera è stata contestata la violazione della specifica fattispecie prevista alla disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (D.lgs. n. 204 del 2015), punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

